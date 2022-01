Dårlig nytt om nordmenns teknologikunnskaper

Annonse

I dag legger både Elkjøp og Ambita (og sikkert flere med dem) frem sine nyeste rapporter under Arendalsuka. Ifølge rapportene er det dårlig stilt med teknologikunnskapene her til lands.

Ifølge rapporten «Teknotrøbbel» fra Elkjøp oppgir så mange som én av tre at de ikke klarer å henge med på teknologiutviklingen.

Den nordiske studien av digitalt utenforskap i 2019 viser at selv om den teknologiske utviklingen fører med seg fantastiske muligheter, havner stadig flere utenfor.

– Teknologien er i ferd med å skape klasseskiller, sier Fredrik Tønnesen, administrerende direktør i Elkjøp Norge i en pressemelding.

Aldersgap

Problemene med teknologiske klasseskiller er spesielt tydelige mellom alder, avdekker rapporten. De eldre er de som først faller av i en stadig raskere teknologiutvikling.

Én av tre nordmenn skal også være bekymret for om de kommer til å henge med på den teknologiske utviklingen når de blir eldre.

– Vi ser at eldre sliter med å henge med. Av alle nordmenn har to av fem blitt spurt av foreldre, besteforeldre eller andre eldre om hjelp til å bruke teknologi – og hver tredje nordmann sier de ville hatt mer kontakt med familiemedlemmer over 75 år om de var mer aktive på sosiale medier, sier Tønnesen, i en pressemelding fra Elkjøp.

Han legger til at det ikke bare er de eldste som skiller seg ut. Også i forholdet mellom foreldre og barn, spesielt knyttet til gaming og spill, kan det skapes en kunnskapskløft.

– Dagens foreldre mener barna spiller for mye – men kan lite om de unges digitale liv. Syv av ti vet ikke hva e-sport er, åtte av ti kjenner ikke til Twitch, og tre av ti tror voldelige dataspill gjør barn mer vo­­ldelige. Vi har kommet et stykke på vei, men fremdeles er det mange fordommer mot unge og spill.

Vanskelig teknospråk

«Teknotrøbbel»-rapporten avdekker en rekke av utfordringene nordmenn står overfor når det gjelder teknologi:

Annonse

Én av fem sier de går glipp av ting fordi de ikke kan nok om teknologi

To av fem nordmenn har produkter med funksjoner de ikke vet hvordan fungerer

Én av fem vet ikke hva en app er

– Vi ser også at mange sliter med språket. To av fem nordmenn mener språket har blitt så komplisert at det er vanskelig å henge med, og halve befolkningen synes det er for mange begreper i dagens marked, sier Tønnesen.

Ikke bare viser rapporten av flere sliter med den teknologiske utviklingen. Nordmenn merker det også på kroppen. Én av fire svarer selv at forskjeller i tilgang på og kunnskap om teknologi har skapt økte klasseskiller i Norge, heter det i meldingen.

Mangler

Også i kommune-Norge er det avdekket kunnskapsmangel.

En ny undersøkelse, utført av Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse, viser at kun 9% av norske kommuner har kommet langt på digitalisering av eiendomsinformasjon. Undersøkelsen viser også at det brukes PDF som standard når det gjelder informasjonsutveksling.

Kommunene oppgir at de største hindre for digitalisering er for mange systemer, og for kompleks systemarkitektur. Større kommuner med høy byggeaktivitet har kommet lengre i digitaliseringen enn mindre kommuner.

Resultatene fra Ambitas rapport skal debatteres under Arendalsuka i dag. Digitaliseringsminister Nikolay Astrup, Christian Dreyer fra Eiendom Norge og Toril Nag stiller alle til debatt om Norge har et digitalt eiendomsmarked.