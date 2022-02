Smart dame slår an i Amesto

Annonse

Petter Buran er engasjert og entusiastisk når han beskriver Amesto AccountHouse sin nye medarbeider:

– Målet er at Semine skal klare å gjøre hele 80 prosent av jobben, noe som vil frigjøre mye tid til å foreta bedre analyser og kontroll, og gi våre kunder innsikt i egne data på en ny måte. Hun lærer også ekstremt raskt og husker 100 prosent av det vi forteller henne.

– Det var litt av en attest å gi en ny medarbeider ...

– Ja, Semine er et godt eksempel på hvordan vi, sammen med våre kunder, tenker innovativt og henter ut åpenbare effektiviseringsgevinster. Vi har allerede startet arbeidet med å rulle Semine ut til våre kunder, sier Buran.

InnoMag’s redaktør innser at Semine ikke er som de andre.

Semine er nemlig en robot som bruker maskinlæring og kunstig intelligens for å lære hvordan «hun» bør behandle inngående fakturaer og andre rutineoppgaver som regnskapsføreren utfører.

Petter Buran som er direktør for salg og forretningsutvikling i Amesto konsernets AccountHouse-enhet påpeker at selv om Semine åpenbart er supereffektiv på rutineoppgaver, så anses hun som en av 300 medarbeidere i det som har blitt et av Nordens ledende økonomi-hus.

Regnskap, lønn og HR

– Hvem er kundene som i første rekke vil kunne nyte godt av den smarte damens tjenester?

– Vi leverer tjenester innen regnskap, lønn, HR og økonomirådgiving som våre mer enn 3000 kunder ikke ønsker å ta ansvar for selv, og fordi vi har tilgang til en kompetansebase som gjør at vi kan løse komplekse oppdrag langt raskere tilfører vi verdi for våre kunder. Når vi så kombinerer spisskompetansen med bruk av avanserte teknologiløsninger som Semine, klarer vi sammen med våre kunder å hente ut ytterligere effektivitetsgevinster. Størrelsesmessig håndterer vi alt fra enkeltmannsforetak til børsnoterte selskaper. I fjor valgte NHO oss som sin partner på økonomitjenester, og vi opplever økende interesse blant norske virksomheter for våre tjenester. En av årsakene til at NHO, med alle sine 130 medlemsorganisasjoner og over 1000 ansatte, valgte oss var blant annet vår innovative bruk av smarte roboter som Semine.

– Er skriften på veggen slik du ser det at smarte roboter som Semine tar over?

– Nei, Semine og andre roboter tar ikke over, men de gjør oss bedre og vi vil nok jobbe sammen på nye måter i årene fremover. AI-baserte roboter gjør oss langt mer effektive og fritar oss fra kjedelige repetitive rutineoppgaver. Det er en spennende reise og jeg er overbevist om at de som tar slik teknologi i bruk nå kan hente ut gevinster som de som velger å sitte igjen på gjerdet ikke makter å matche.

– Hvor kommer Semine fra?

– Vi kaller Semine en smart dame, men i realiteten er hun jo smart programvare, utviklet av et lite miljø i Kristiansand som har imponert oss i flere år. Teknologien er selvsagt fortsatt i en tidlig fase og potensialet er stort. Amesto har investert i selskapet. Det er hyggelig å se at norske teknologimiljøer ligger så langt fremme, smiler Buran via Teams.

Et raskt søk viser at bak selskapet Semine står to smarte gründere fra Kristiansand som i 2016 startet selskapet med en klokketro på at også regnskapsbransjen kunne digitaliseres og effektiviseres. Det er AI-plattformen de utviklet som er dagens Semine. Den dag i dag er selskapet i ferd med å utvikle seg til å bli en av den norske it-bransjens kommende stjerner.

Amesto eier 9 prosent av selskapet og Kistefos Venture Partner er største eier med vel 42 prosent. Nylig tok Lene Diesen over som ny leder, og med bakgrunn fra ledelsen i Microsoft Norge har hun og teamet nå startet arbeidet med å rulle Semine ut også internasjonalt.

– Vi er ute etter å disrupte regnskapsmarkedet, og Amesto AccountHouse er en av våre viktigste partnere i dette arbeidet. De deltar også aktivt inn i innovasjonsprosessen. Det er ingen hemmelighet at vi har internasjonale ambisjoner. Med markedets beste AI-plattform for å automatisere regnskap og gjøre finansielle data tilgjengelig ser vi lyst på fremtiden, forteller Diesen, og fortsetter:

– Denne uken signerte vi en kontrakt med en av de store aktørene som dere i InnoMag nylig kåret til en av Norges 25 mest innovative virksomheter. Du har kanskje også fått med deg at Microsoft har plukket ut Semine som den første norske virksomheten til deres europeiske Scaleup program?

InnoMag’s redaktør må beskjemmet innrømme at det visste han ikke, men med Microsoft som global partner, Amesto som norsk partner, og nok en innovasjonsfrontkjemper som fersk kunde med på laget er det mye som tyder på at vi kommer til å høre mer om Semine i tiden fremover.

Arbeidet med å jobbe smartere er langt fra ferdigstilt, og vi må gi Petter Buran rett i at potensialet fortsatt virker stort. Vi avslutter intervjuet med en sterk følelse av at vi kommer til å høre mer om nye kunder for begge disse to i tiden fremover.

Red. anm.: Denne artikkelen er et samarbeid mellom Innomag og Computerworld. Artikkelen er derfor også publisert på Innomags nettsider.