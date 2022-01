Annonse

Drift- og konsulentselskapet Redpill Linpro starter nytt analyseselskap. Bakrgunnen for satsningen er markant etterspørsel fra kunder som ønsker å bli bedre på bruk av avanserte analyseverktøy for å hente innsikt fra data.

Det nye analyseselskapet har, kanskje ikke så overraskende, fått navnet Redpill Linpro Analytics.

Annonse

Ny leder

Mia Ryan har fått ansvaret med å lede det nye norske selskapet.

– Løsninger for innsikt og analyse er noe "alle" virksomheter vil behøve i årene som kommer. Det gir oss klokkertro på den nye enheten, sier Ryan i en pressemelding fra selskapet.

Etterspørselen etter analysetjenester skal visstnok være så stor at Redpill Linpro Analytics i Norge regner med å ansette minst 15 nye personer det neste året.

– Vi håper mange dyktige dataspesialister har lyst til å jobbe sammen med oss, sier Ryan.

Annonse

Selskapets rådgivere skal hjelpe kundene med å skape konkurransefortrinn ved å gjøre data om til verdifull informasjon.

– Virksomhetens evne til å lykkes inn i fremtiden handler om hvordan de bearbeider data og gjør den tilgjengelig på tvers av virksomheten. Vi skal hjelpe våre kunder med tjenester og plattformer som gjør at de blir mer datadrevet, og gjør dette i god Redpill Linpro ånd på åpne standarder, sier Gavelli.

Annonse

Et viktig virkemiddel

Konsernsjef Henrik Gavelli fremhever at det nye analyseselskapet er en svært viktig satsning for konsernet, og at Redpill Linpro Analytics skal fokusere på Norge, men støtte kunder over hele Norden.

– Nordiske virksomheter har behov for mer avanserte verktøy og løsninger for innsikt og analyser, og vi merker et stort oppsving i antall prosjekter der kundene ønsker bedre tilgang på data. Dette er et segment som vil bidra til kraftig vekst i vår virksomhet, og støtter våre ambisjoner om å doble dagens omsetning på 500 MNOK i løpet av de neste årene. Analysesatsningen i Oslo er et viktig virkemiddel i den strategien, sier Gavelli i meldingen.

Annonse

En viktig plattform i satsningen er Databricks som tidligere i år ble plassert i Gartners lederkvadrant for datavitenskap og maskinlæringsplattformer.

– Plattformen gir fleksibilitet og gode muligheter for samhandling på tvers av alle analyseenheter og resten av bedriften, sier Ryan.

Annonse

Hun fremhever at det er stor etterspørsel etter kompetanse på Databricks.

– Vi er en av få i Norden som kan plattformen. Redpill Linpros store miljø rundt data, maskinlæring og DevOps er viktig for å hjelpe kundene lykkes med innhenting av data og integrasjoner, og vi vil derfor ha flere høyspesialiserte tekniske team som kan jobbe tett sammen med analyseekspertene hos våre kunder, sier Ryan.