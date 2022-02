Annonse

Snart kommer et sett nye ørepropper fra Beats. Høy street kred garantert.

Annonse

Men kommer de til Norge med det første? Hvem vet.

Annonse

Beats Fit Pro

Apple har stor suksess med sin AirPods-serie. Men ikke alle er like fornøyde med passformen.

Da har Beats et noe bredere spekter på sine buds, enkelte er til treningsbruk med god passform takket være bøyler, men selv de nye Beats Fit Pro holdes på plass av et sett med vinger. Og fremdeles er det utskiftbare tupper (i silikon) for personlige preferanser.

Høydepunktet for disse proppene er trådløs tilkobling, men ikke minst også aktiv støykanselering (ANC). Noe som for eksempel mangler i Apples nye AirPods 3. Så Pro i denne sammenhengen betyr egentlig noe sånt som "high end", øverste hylle. I tillegg er disse sertifisert med IPX4, det vil si bestandige mot vann og svette.

Forresten støttes også Spatial Audio - romlig lyd - nå som Apple er all in på Dolby Atmos og så vider på både musikk og video. Doble, retningbestemte (beam forming) mikrofoner gjør at også samtaler sitter som de skal. De skal også kunne filtrere bort vind-støy takket være litt digital magi.

Tilkoblingen mot Apples produkter er bortimot garantert enkel takket være H1-brikken: Bluetooth på sterioder (Class 1 Bluetooth). Men takket være en egen Android-app sikres også lettvint lyd for våre venner på den andre siden av gjerdet.

Batteritiden er fra 6 til 7 timer, avhengig av bruken av ANC. 5 minutters hurtiglading fra lavt nivå gir deg en times avspilling, og du kan også bruke lade-etuiet til å holde koken (der er det 18 timer ekstra å hente) . Lade-kabelen er, interessant nok, fra USB-C til USB-C.

På proppene finnes det berøringskontroller for avspilling, samtaler, og transparent-modus når du vil høre utenom-verdenen. Med Apple-maskinvare kan du bytte automatisk mellom enheter, dele lyd, og bruke Siri tale-assistenten.

Inntil videre kan du beundre disse på de amerikanske Beats-nettsidene her (Apple) og her (Beats by Dre). Prisen i USA på 200 amerikanske dollar skulle tilsier en pris på mellom 2000 og 2500 kroner her heime, muligens. Beats Fit Pro kommer i fire farger: Sort, hvit, fiolett og grå.

PS: Disse er vanskeligere å miste, heldigvis, takket være Finn Min.