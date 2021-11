Nye Beats Solo Pro med ANC

Annonse

Nye Beats Solo Pro er Apples første åpne hodetelefoner med aktiv støykansellering (ANC).

Integrert i den foldbare bøylen er også en mekanisk knapp som styrer av/på-funksjonen. En knapp spart, med andre ord.

Beats Solo Pro

Fra før av leveres det lukkede hodetelefoner med Studio3-klokkene. De nye Solo Pro vil altså være mindre, og sitter utenpå ørene. Men Apple skal ha designet de slik at algoritmer kompenserer for både hår, øreringer og andre fysiske hindre som danner åpninger mot verden rundt gjennom ANC.

Og det finnes også en enkel svitsj som raskt kan koble inn bakgrunnslyd slik at man kan forholde seg til bakgrunnslyden fra omverdenen.

"Hei, Siri" er forøvrig også støttet, noe som gir mening for iOS – men i tillegg kan de også brukes med Android som ordinære Bluetooth-hodetelefoner. Men da altså uten den smarte koblingen via H1-chip'en.

Batterilevetiden oppgis til 40 timer uten ANC, og 22 timer med ANC (inkludert transparent bakgrunnslyd). Vi nevner for øvrig at lading skjer via medfølgende Lightning til USB-A-kabel.

Lyd-deling med iOS 13

En fin ny funksjon i iOS 13.x er muligheten for å kunne dele lyden til din iPhone med en venn med trådløse Apple-mottakere – det vil si AirPods, Powerbeats Pro, Powerbeats3, Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3 Wireless eller BeatsX.

Alle disse inneholder H1-brikken for trådløs kommunikasjon, og koblingen initieres ved enten å bringe disse eller den tilhørende iPhone inntil din egen. Apple omtaler prosessen nærmere i et supportdokument her.

Tilgjengelighet

Beats Solo Pro kan du velge i seks ulike farger, hvorav to blåfarger, to beigefarger, samt rødt og sort.

Annonse

Det er foreløpig ukjent om disse blir tilgjengelige i Norge, men vi antar at det vil skje etter hvert. Prisen estimeres til rundt 3000 kroner. I USA er de tilgjengelige for forhåndsbestilling nå.

Du kan lese mer om Beats Solo Pro her. Sjekk ut en promo-video nedenfor.