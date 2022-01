Huawei planlegger telefonlansering i Europa på tross av problemer med Google

Annonse

Huaweis bråk med amerikanske myndigheter kan føre til at selskapet ikke får mulighet for å bruke Googles Android operativsystem i sine telefoner. Dette gjelder også sentrale apper i en smarttelefon som Google Maps. På tross av dette planlegger selskapet å lansere sin nye toppmodell, Mate 30, i Europa, melder Reuters.

Mate 30

Mate 30 er en telefon som virker i det nye 5G-nettverket og er å regne som en meget viktig lansering for selskapet. Problemet er at amerikanske myndigheter setter en solid stopper for at amerikanske selskaper, i dette tilfellet Google, kan selge sine produkter til Huawei. Det kan imidlertid søkes om unntak, men ingen vil bekrefte om Google har søkt om et slikt unntak for Huaweis Mate 30. Det er også et poeng at ingen foreløpig har fått innvilget et slikt unntak av amerikanske myndigheter, selv om det er levert inn over 130 søknader.

Huawei selv uttaler at de ønsker å fortsette å bruke Googles Android dersom amerikanske myndigheter tillater dette, men at selskapet også fortsetter utviklingen av sitt eget operativsystem, Harmony.

Åpen kildekode

En mulighet for Huawei er å bruke en åpen kildekodeversjon av Android. Det inkluderer imidlertid ikke Google apps og dermed er det tvilsomt om noen vil se noen grunn til å kjøpe telefonen. Hvordan denne saken vil ende er foreløpig svært usikkert, men Huawei velger å være optimistisk og satser på at de får tillatelse til å benytte Googles operativsystem og apper i Mate 30.