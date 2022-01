Bevegelser i bransjen september

Annonse

Orange Cyberdefense Norway satser offensivt på avanserte sikkerhetstjenester og ansetter Anders Olaus Granerud som leder for Penetration test Team.

Orange Cyberdefense Norway har opplevet en sterk etterspørsel etter penetrasjonstestere og tilsvarende tjenester det siste året, og har derfor hentet inn Anders Olaus Granerud, som skal lede Penetration test teamet med etiske hackere samt styrke kompetansen og utvikle feltet ytterligere i Norge.

Anders Olaus Granerud tiltrådte stillingen den 22. september. Han er en teknisk cybersikkerhetsekspert med bakgrunn fra både privat og offentlig sektor.

Anders kommer sist fra Nets Group der han har vært Teamleder med ansvar for penetrasjonstesting, Red team testing, Vulnerability Management and Secure Development. Han har også tidligere jobbet som sikkerhetsanalytiker i Conax og med forskning og utvikling i Forsvaret. Anders innehar også flere GIAC sertifiseringer innen pentesting og har jobbet med sikkerhet i 15 år.

– Det er klart dette blir veldig spennende. Jeg er svært motivert for denne oppgaven. Min ambisjon er nå å sette en enda tydeligere retning for avdelingen. Denne type tjenester vil bare bli viktigere og viktigere, ettersom det er stort behov for kompetansen i markedet. Orange Cyberdefense er representert med et sterkt penetrasjonstest-team i Europa som teller over 200 eksperter, og dette gir det norske teamet tilgang på ressurser samt prosesser og dokumentasjon som gjør at vi kan levere med høy kvalitet, sier Anders Olaus Granerud.

Tina Algkvist til Columbus

Tina Algkvist er utnevnt som Business Unit Executive i Columbus med ansvar for det globale M3 forretningsområdet som betjener mer enn 300 kunder globalt med en årlig netto omsetning som overstiger DKK 350m (2019).

Algkvist vil lede den globale M3-organisasjonen som består av mer enn 350 konsulenter. Hun overtar rollen etter Lars Steen, som har bestemt seg for å forlate Columbus.

Tina Algkvist har mer enn 25 års erfaring innen it-bransjen, spesielt innen ERP. Hun har betydelig erfaring innen ledelse og internasjonal it-prosjektledelse. Tina Algkvist kommer fra en stilling som Senior Director i Infor Consulting Services.

– Jeg ser frem til å jobbe med M3 i et globalt, ledende selskap for å hjelpe våre kunder med å fremtidssikre virksomheten sin. I tillegg gleder jeg meg til å utvikle M3-virksomheten vår sammen med teamet i Columbus for global vekst , sier Tina Algkvist.

Tina Algkvist starter i Columbus i november 2020.

Tobias M. Thorstensen til Enso

Tobias M. Thorstensen har over åtte år profesjonell erfaring fra utviklingsprosjekter i Norge og andre europeiske land hvor han har fylt rollen som utvikler, arkitekt og tech- og teamlead. Thorstensen ble først eksponert for VB.NET på midten av 2000-tallet og deretter Java og C++ i forbindelse med hans dataingeniørutdanning fra Høgskolen i Gjøvik.

I hans profesjonelle virke er det .NET økosystemet som har hovedfokus, hvor C# er favorittspråket.

Thorstensen er brennende opptatt av god kodekvalitet og at applikasjonene som skrives reflekterer forretningskravene. I lys av dette er han en naturlig pådriver av domene drevet design og vet at gode løsninger blir til i tverrfaglige prosjekter hvor forretningssiden er aktivt deltakende.

Dan Hesketh til Jabra Norge

Jabra Norge har ansatt Dan Hesketh som følge av kraftig vekst i bedriftsmarkedet og satsing på samarbeidsløsninger for virksomheter.

Dan Hesketh begynte som Senior Product Marketing Manager innenfor samarbeidsløsninger 1. september. Hesketh kommer fra Huddly, hvor han har hatt ulike roller og sist stillingen som markedssjef.

– Jeg gleder meg til å bidra med lang erfaring fra videomarkedet i Jabras reise mot å ta en nøkkelposisjon i AV-markedet, sier Dan Hesketh, og fortsetter:

– Måten vi jobber på har endret seg mye på få måneder. Bedrifter har behov for teknologi som gjør at ansatte på hjemmekontor og team på ulike lokasjoner kan samarbeide og kommunisere godt. Jabra er veldig godt posisjonert i forhold til dette, avslutter Dan Hesketh.