Storinnrykk av nye ledere i Forte Digital

Konsulentselskapet Forte Digital har gått fra 0-200 ansatte siden sommeren 2017.

I august i år ansatte selskapet 30 nye konsulenter, og selskapet har vokst med hele 90 ansatte i 2021. Tre av disse er Sara Hjelvik som er direktør for teknisk testing og Cyber Security, Kjetil Kværne som er utpekt til direktør for arkitektur og Petter Schultz, direktør for skytjenester.

Alle tre kommer fra lederroller i Sopra Steria.

Henrykt

Daglig leder i Forte Digital, John Kårikstad, er henrykt over ansettelsene i selskapet:

– Jeg er utrolig ydmyk og stolt over at såpass mange dyktige folk har valgt Forte Digital som sitt nye arbeidssted. Vi har siden oppstarten i 2017 hatt en fantastisk vekst, og det håper vi å kunne fortsette med også fremover.

Med så mange nye digitale hoder på plass er lederen overbevist om at selskapet er enda bedre rustet til å hjelpe nye og eksisterende kunder med å lykkes digitalt.

Forte Digital har kontorer i Oslo og Krakow, og jobber i skjæringspunktet mellom teknologi, design og digital forretningsutvikling. Selskapet har virksomheter som NorgesGruppen, OBOS og Orkla Foods på kundelisten.

To nye avdelinger

Tidligere i august ble det klart at Forte Digital startet opp to nye satsinger. Forte Optimize som er et helt nytt digitalt markedsbyrå, mens Forte Consulting skal bistå kundene med strategisk rådgivning og forretningsutvikling.

– Vi ser at prosjektene vi jobber med ofte er en del av en større strategiske endringer hos kundene våre, og med Forte Consulting blir vi en enda bedre partner. Vi ser noen kunder trenger hjelp til å sette tydeligere retning for satsingene sine, mens andre ønsker at vi hjelper dem med å operasjonalisere strategien og sikre at løsningene vi bygger sammen med dem leverer på de rette målene, sier Kårikstad i en nyhetsmelding på konsulentselskapets hjemmesider.