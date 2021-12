Sopra Steria åpner kontor i Bergen

Annonse

Sopra Steria forhandler om kontorlokaler sentralt i Bergen. Den første lederen skal allerede være ansatt, og flere nøkkelpersoner skal være på vei inn. I tillegg skal rekrutteringsarbeidet av konsulenter allerede være godt i gang.

Konsulentselskapet har 46.000 ansatte fordelt på 25 land. 2000 av dem jobber i Norge. Nå er målet å ansette 50 nye konsulenter i Bergen i 2021.

– Lokal forankring er en viktig del av strategien vår, og da må vi få inn folk som kjenner forholdene og som brenner for byen og landsdelen. Skal vi være best i Bergen, må vi ansette de beste konsulentene i Bergen og omegn, sier Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria, i en melding fra selskapet.

Ser muligheter

Sopra Steria leverer allerede en rekke tjenester til kunder i Bergen og i regionen og leverer i hele verdikjeden, fra forretningsrådgivning til systemutvikling, infrastruktur og drift.

– Bergen har et sterkt og ekspansivt næringsliv. Vi ser store muligheter innen handel, finans, energi, industri og ikke minst havbruk. Da er det naturlig at vi etablerer et nærvær her, sier Rusti, og fortsetter:

– Nå gleder vi oss til å komme ordentlig på plass her i Vestlandets hovedstad. Dette blir et spennende, nytt kapittel i Sopra Sterias historie.