Kongsberg Gruppen er på storjakt etter software-eksperter

Kongsberg Gruppen ansetter, og det er ikke snakk om småtterier. Det statseide allmennaksjeselskapet jakter nå på over 100 nye software-utviklere.

Styrker forsvarsvirksomheten

– Vi har mange oppdrag og mye å gjøre. I tillegg løper kontraktene våre over mange år, og de innebærer gjerne stor teknologisk utvikling, forklarer divisjonsdirektør Kjetil Reiten Myhra i Kongsberg Gruppen.

Nå trenger software-huset, som allerede har 1000 ansatte på dette fagfeltet, flere ingeniører for å levere utviklingen som trengs.

Reiten Myhra kan avsløre at prosessen allerede er i gang. Selv om Kongsberg Gruppen har tatt i mot flere nye ansatte dette året, håper de å kunne øke staben med ytterligere 100 nye medarbeidere i løpet av 2020.

Hovedtyngden av nye stillinger vil være innenfor selskapets forsvarsvirksomhet.

Tilnærmet lik

Rundt årsskiftet 2019/2020 var Kongsberg Gruppen i gang med en storstilt rekrutteringskampanje; de skulle ha 500 nye kollegaer på tvers av virksomheten.

Om lag 240 personer ble ansatt. Så kom korona. Selv om den pågående pandemien selvfølgelig har bydd på enkelte utfordringer kan Reiten Myhra fortelle at Kongsberg Gruppen har hatt en tilnærmet normal drift:

– Vi har vanligvis en del reisevirksomhet ettersom vi jobber mye internasjonalt, så det har selvfølgelig vært krevende.

Til tross dette har altså forsvarsvirksomheten fortsatt et betydelig behov for påfyll av spisskompetanse innenfor software. Selskapet forventer at ansettelsesprosessen vil pågå i en periode på seks måneder, og har ambisjoner om at de 100 nye utviklerne vil være på plass innen vi skriver 2021.