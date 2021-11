Åpner for å straffe sosiale medier-selskaper i rasismesaker

Annonse

Etter helgens kamper mottok nok en gang Premier League-spillere rasistisk hets i sosiale medier. Det engelske fotballforbundet fordømmer episodene og ber myndighetene handle.

– Enda en helg der spillere står overfor diskriminerende overgrep og der tastaturkrigere kan handle i en verden av straffrihet. Vi ber regjeringen om å handle raskt og innføre passende lovgivning slik at dette misbruket får virkelige konsekvenser.

Kulturminister Oliver Dowden svarer på FAs oppfordring og kaller hetsen sjokkerende og uakseptabel.

– Vi skal endre loven for å gjøre sosiale medier-selskaper mer ansvarlige for hva som skjer på plattformene deres, og de kan begynne med å beskytte spillerne i dag ved å luke ut rasistisk misbruk. Nok er nok, sier han.

Ole Gunnar Solskjær varslet i forrige uke at Manchester United skulle forme et samarbeid med myndighetene etter at flere av hans spillere stadig ble utsatt for rasisme.

(©NTB)