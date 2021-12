Microsofts nye Office-app

Annonse

Nettopp ute av beta og klar for nedlasting.

Den nye Office-appen fra Microsoft gir tilgang til filer for Word, Excel og PowerPoint ett og samme sted. Og et sant vell av skylagringssteder - inkludert iCloud, Box, Dropbox, og Google Drive.

Microsoft Office 365 for iOS

Så nå trenger du ikke lengre tre ulike apper, som i sum også tar opp mer dyrebar lagringsplass lokalt. Og heller ikke bytte frem og tilbake.

Men det stopper ikke der. Ved hjelp av Lens-teknologien (som vi kjenner fra en annen app) kan man også konvertere bilder til redigerbare Word- og Excel-dokumenter med bokstav-gjenkjenning (OCR), eller ta bilder av et whiteboard samtidig som de gjøres med lesbare.

Eller så kan du også signere på PDF-dokumenter, skanne QR-koder eller overføre filer mellom ulike enheter.

Appen i seg selv er gratis, men du får tilgang til premium-funksjoner om du har et Office 365- eller Microsoft 365-abonnement.

Les mere om Microsoft Office 365 for mobile enheter her og her. Du finner appen på AppStore her. Og dessuten for Android.

Sjekk ut en promo-video nedenfor.

Via Microsoft