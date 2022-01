Priser for de beste appene

Annonse

2019 er på hell.

Og det beste ligger bak oss. På en måte – for Apple har allerede kåret de beste appene for året som (nesten) har gått.

Best of 2019

Og med "de beste appene" menes både spill og andre programmer, akkurat slik vi kjenner det fra den nye AppStore-underdelingen. Og det gjelder også flere av Apples ulike plattformer – det vil si både Mac, iPhone, iPad og Apple TV.

I kategorien Beste apper for 2019 finner vi:

I kategorien Beste spill for 2019 har vi:

Du kan lese mer på utviklersidene hos Apple her. Der finner du også lenker til flere apper som passer til de to trendene Apple har identifisert for perioden.

Via Apple