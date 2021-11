De mest populære appene fra 2010 til nå

Annonse

App Annie, et selskap som holder øye med og rapporterer om mobile markedstrender, har laget en oversikt over de mest nedlastede appene de siste ti årene. Og de som er brukt mest. På toppen av listen er det Facebook, Facebook og Facebook igjen.

De mest nedlastede appene siden 2010

App Eierselskap Opprinnelsesland Facebook Facebook USA Facebook Messenger Facebook USA Whatsapp Messenger Annonse Facebook USA Instagram Facebook USA Snapchat Snap USA Skype Microsoft USA TikTok Bytedance Kina UC Browser Alibaba Group Kina Youtube Google USA 10. Twitter Twitter USA

Facebook har dominert hvilke apper som blir lastet ned med de fire første plassene på listen. Dette er forbrukerfavoritter, og totalt syv av de ti på listen er apper for sosiale medier eller kommunikasjon.

Når det gjelder hvilke apper brukerne har tilbragt mest tid med, er det ingen overraskelse at det er strømming av musikk og video som dominerer. Men merk at dating-appen Tinder er på andreplass. App Annie har ikke ytterligere opplysninger om hvorfor.

Appene brukerne har brukt mest tid på siden 2010

App Eierselskap Opprinnelsesland Netflix Netflix USA Tinder Interactive Corp USA Pandora Music Sirius XM Radio USA Tencent Video Tencent Kina LINE Line Japan Iqiyi Baidu Kina Spotify Spotify Sverige Youtube Google USA HBO Now AT&T USA 10. Kwai Onesmile Kina

De mest nedlastede spillene siden 2010

App Eierselskap Opprinnelsesland Subway Surfers Kiloo Danmark Candy Crush Saga Activision USA Temple Run 2 Imangi USA My Talking Tom Outfit7 Kypros Clash of Clans Supercell Finland Pou Zakeh Libanon Hill Climb Racing Fingersoft Finland Minion Rush Vivendi Frankrike Fruit Ninja Halfbrick Australia 10. 8 Ball Pool Miniclip Sveits

Spillene brukerne har brukt mest tid på siden siden 2010

App Eierselskap Opprinnelsesland Clash of Clans Supercell Finland Monster Strike Mixi Japan Candy Crush Saga Activision USA Puzzle and Dragons Gung Ho Online Japan Fate/Grand Order Sony Japan Honour of Kings Tencent Kina Fantasy Westworld Journey Netease Kina Pokémon Go Niantic USA Game of War – Fire Age MZ USA 10. Clash Royale Supercell Finland

Det er, ifølge App Annie, overraskende at Subway Surfers var det mest nedlastede spillet, men det ble svært populært i India hvor det sto for over 15 prosent av alle nedlastinger totalt fra Apple og Google Play.

Kjapt oppsummert viser vel denne oversikten at noen har tjent godt med penger. Og noen har økt sin makt og innflytelse. Ja, jeg tenker på Facebook.