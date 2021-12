Romtilpasset lyd nå tilgjengelig

Annonse

Romtilpasset lyd er nå en del av Apple Music og tilgjengelig for alle.

I første omgang er funksjonen tilgjengelig på 20 millioner lydspor, og på sikt skal hele katalogen inn. Apples Zane Lowe forklarer hvordan det virker.

Romtilpasset lyd

Du har mono og stereo lyd, og fra (hjemme)kinoen kjenner du kanskje også surround-lyd for film i flere kanaler. Så hvordan er dette for musikk?

Tanken er å lage en mer oppslukende opplevelse. De som har testet romtilpasset lyd over ørepropper eller hodetelefoner vil ha langt merke til at at man kan bevege kroppen og dreie hodet, og samtidig få en opplevelse av at lyden kommer fra det samme (virtuelle) stedet. Det samme er tanken for musikalske innslag, altså.

Funksjonen kan aktiveres under iOS/iPadOS 14.6 under Innstillinger… og Music. Standard-innstillingen er automatisk, men du kan skru helt av, eller alltid på. Du kan også lytte til romtilpasset lyd på en Mac, eller Apple TV.

Automatisk som innstilling er tilgjengelig for lydkilder som AirPods Pro, AirPods, AirPods, BeatsX, Beats Solo3 Wireless, Beats Studio 3, Powerbeats3 Wireless, Beats Flex, Powerbeats Pro, og Beats Solo Pro.

Du skal merke deg at dersom du har lastet ned lydspor til en iPhone eller iPad så må disse slettes og så lastes ned på nytt for å få den nyeste versjonen med romtilpasset lyd (der tilgjengelig).

Apple Lossless på sin side er et høyoppløselig lydformat med høyere kvalitet - og større filer - enn vanlige musikkfiler. Dette er mer tiltenkt HiFi-entusiasten med en DAC og god båndbredde og lagringsplass. Mer og mer innhold vil komme fortløpende.

Sjekk ut en spilleliste med romtilpasset lyd i Apple Music nedenfor (husk kompatibel enhet).

Via Apple