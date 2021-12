Porsche Taycan med innebygd Apple Podcasts

Annonse

Porsches elbil Taycan kom på markedet med Apple Music integrert.

Det gjorde det unødvendig å koble til en iPhone for å kunne bruke strømmetjenesten. Et liknende prinsipp for autentisering av bilen med ISO 15118-standarden gjør at bilen kan starte å lade automatisk uten app på ladestasjoner.

Porsche Taycan oppdateres i oktober

Ved siden av ISO 15118-støtten utvides Apple Music-funksjonaliteten slik at også Apple Podcasts blir en egen lyd-kilde.

Og så er det interessant å se at også Porsche legger seg på en linje der man som eier kan velge å kjøpe funksjoner i bilen enten som éngangskjøp eller som et abonnement.

Eksempler på dette er Innodrive, som lar bilen tilpasse hastigheten til den aktuelle situasjonen basert på informasjon om veien og fartsgrenser, eller også lane control som holder bilen sentrert på veien.

Eller Porsche Intelligent Range Manager (PIRM) som optimaliserer hastigheten med tanke på kortest reisetid men også høyest komfort. Eller Servostyring Plus som tilpasser styrekontroll til hastigheten (sistnevnte kun som enkeltkjøp).

Verd å merke seg er at BMW prøvde seg på å gjøre Apples CarPlay tilgjengelig som et betalingsabonnement, men droppet det til slutt på grunn av negative reaksjoner i markedet. Porsche-markedet er kanskje annerledes?

Forhåndsbestilling fra og med september, og med levering fra og med oktober. Nye priser er ikke kjent enda.

Du kan lese mer om ISO 15118-standarden her. Sjekk ut en promo-video nedenfor.

Via Porsche