Hey Google, play that funky music!

2020 er et spesielt år på mange måter.

Men året er ikke omme enda, og slutter ikke å overraske: Apple og Google samarbeider om Apple Music.

Google og Apple Music

Google integrerer nå Apples musikkstrømmetjeneste Apple Music i sine Google Assistant-høyttalere. Dette vil gjelde nye Nest Audio, Google Home Mini/Nest Mini, men i tilegg også høyttalere fra tredjepartsleverandører som JBL, Lenovo, og mange andre.

Det betyr at Apple Music-katalogen på over 70 millioner lydspor blir tilgjengelig direkte på enheten uten behov for Bluetooth-kobling fra en ekstern enhet.

Oppsettet gjøres i Google Home appen, og ved å sette Apple Music som default kan man altså styre det hele med stemmen. Som for eksempel å si "Hey Google, play Sounds of Norway".

Mange vil ha slike høyttalere også her til lands, men tjenesten er foreløpig først tilgjengelig i land som USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, og Japan. Vi antar at med de rette innstillinger vil det kunne fungere også her hjemme.

Via Google