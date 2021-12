Enda et event på mandag?

Annonse

Mandag 7. juni går startskuddet for Apples årlige utviklerkonferanse.

WWDC 2021 blir et virtuelt event også i år, og kan bivånes klokken 19:00 norsk tid på direkten fra din Mac, iOS-enhet, Apple TV eller nettleser.

One more thing?

WWDC er stort, og er samlingspunktet for tusenvis av utviklere for Apples plattformer. Tidligere har man kunnet møtes samme sted, også; men allerede ifjor så satte pandemien en stopper for det. Årets konferanse blir også virtuell, men mange foretrekker faktisk dette formatet.

Moro blir det uansett, for den store åpningstalen er like relevante for de som følger med på Apple. WWDC dreier seg primært om programvare og operativsystemer, men en og annen maskinvare-nyhet pleier å finne veien dit, også. Det er alltids lov å håpe på One more thing…

Men selv om WWDC-åpningen ville vært stort nok i seg selv så vil altså en lekkasje - fra Apple selv - ha det til at det blir enda et event, samme kveld. Dette er vel egentlig helt uhørt, men det skal være Apple Music som står for dette. En tweet kunne fortelle om lanseringen av det nye Spatial Audio-formatet med romlig lyd fra Apple Music-katalogen.

Det et prinsipielt to store nyheter fra Apple Music den senere tid. Spatial Audio, i tillegg til Lossless Audio. Sistnevnte er nye kodek’er for høyere lydkvalitet, og skal gjøres tilgjengelig på katalogen på 75 millioner lydspor. Romlig lyd, derimot, får en smalere lansering med utvalgte titler etterhvert som tilbudet bygges ut.

Spatial Audio blir å finne på AirPods eller Beats-hodetelefoner med H1 eller W1 chip innebygget - med andre ord nyere enheter - i tillegg til over de innebygde høyttalerene til nyere modeller av iPhone, iPad og Mac.

Det var Twitter-kontoen @kuromikenny som oppdaget en video på Apple Music som per-lanserte spesial-eventet som er tenkt skal avholdes mandag kveld klokken 21 norsk tid. Så vi får se!