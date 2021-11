Annonse

Nordea har lansert en løsning for ApplePay for sine bedriftskunder.

Dette baserer seg på et MasterCard av typen Nordea FirstCard.

Nordea ApplePay for bedriftskunder

I praksis vil denne løsning oppføre seg identisk med andre ApplePay-kompatible betalingskort slik at du får tilgang til berøringsfrie mobilbetaling med iPhone eller AppleWatch i butikk, samt i tillegg med Mac også for netthandel.

Du kan lese mer om ApplePay for bedriftskunder hos Nordea her, samt om FirstCard her. Sjekk ut en promo-video nedenfor.