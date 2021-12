Flere Apple Pay-banker i Norge

Annonse

Apple Pay fortsetter å vokse.

I Norge kommer nå to nye tilbydere til, og globalt vokser tjenesten fire ganger raskere enn PayPal.

Apple Pay

Internasjonalt finnes tjenesten i 49 ulike land, og med over 6000 tilbydere på verdensbasis. Dette kom frem under en telefonkonferanse i forbindelse med Apples kvartalsresultat.

Og i Norge kan du som kunde hos American Express og i OBOS-banken (og med de rette kortene) også benytte deg av Apple Pay – enten på Mac ved handel på nett, samt i tillegg på en iPhone eller AppleWatch som mobilbetaling der dette støttes i betalingsterminalene i butikk over disk. Prosessen initieres raskt og enkelt med to trykk på på-knappen, for deretter å sertifiseres biometrisk med TouchID eller FaceID.

Du kan lese mer om betingelsene hos AmEx her, og hos OBOS her (sistnevnte ligger foreløpig ikke inne i Apples offisielle oversikt).

I tilegg til dette kan det nevnes at Apple har lansert et eget kredittkort i USA i samarbeid med banken Goldman Sachs.

Du kan lese mer om Apple Pay her.

Den komplette listen over tilbydere i Norge er: