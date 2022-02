Håndskreven tekst i iOS 14

Annonse

Apple presenterte iPadOS 14 under WWDC 2020 for litt siden.

Én av nyhetene er den allstedsnærværende nye input-metoden med Apple Pencil overalt der tekst aksepteres OS'et generelt.

iPadOS 14 og Scribble

iPad Pro har som kjent en penn som tilbehør, kalt Apple Pencil. Den opplagte bruken er håndskrevne notater og håndtegning i skisse-apper som Autodesk SketchBook.

Apple utvider nå støtten for bruken av denne pennen til å gjelde hele operativsystemet, og introduserer også nye programmerings-grensesnitt (API) for app-utviklere slik at støtte for penn-input kan tas hånd om også der.

Først og fremst vil altså iPadOS 14 la deg bruke en penn til å skrive inn tekst overalt der tekst kan angis - det vil si tekstfelt. Som for eksempel søkefeltet i nettleseren, eller et PDF-formular. Systemet vil automatisk gjenkjenne håndskriften og gjøre den om til maskinlesbar tekst.

Enkelte steder vil håndskrift gjøres om til trykte bokstaver, slik som i søkefelt, mens andre steder vil håndskriften forbli håndskrift (som i Notat-appen) men kunne kopieres som maskintekst til en annen app (som tekstbehandleren Pages).

I tillegg støtter Apple ved hjelp av maskinlæring tekstgjenkjenning i form av støtte for språkene engelsk og kinesisk. Dette vil skje lokalt på maskinen, med personvernet i behold.

Til slutt nevner vi at man kan få hjelp av systemet til rentegning av geometriske figurer når man bruker pennen, også. Så hvis du tenker å lage organisasjonskart eller flyt-diagrammer så kan du tegne et rektangel for hånd, og så vil dette gjøres om til den idealiserte figuren etter en kort kunstpause.

Apple selv hevder tekstgjenkjenningen er solid - en lettelse med tanke på hvordan en Apple Newton fungerte i sin tid. Sjekk ut to demonstrasjons-videoer nedenfor.

Via Apple Developer