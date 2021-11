Alt klart for ARM

Annonse

Invitasjoner er sendt ut til pressen under slagordene: One More Thing.

Og merk deg datoen: Tirsdag 10. november klokken 19:00 norsk tid kommer Apple til å ta skjebnen i egne hender hva gjelder Mac'ens fremtid.

Apple Silicon

Selve invitasjonen sier det ikke rett ut, men siden vi både vet at Apple skal lansere Mac-maskiner med egenutviklede ARM-brikker og dessuten at den første maskinen skal lanseres innen utgangen av dette kalenderåret så er vel svaret gitt.

Litt avhengig av når produkt(ene) er klare for salg hos forhandlerne så er november allerede i siste liten hva gjelder potensielle julegaver. Og hvis det blir som vi tror, at det kommer en nett og liten MacBook-maskin basert på den parkerte 12-tommeren, så spår vi stor etterspørsel.

Et godt gjett vil også være at evenementet benyttes til endelig å lansere macOS Big Sur - det første macOS på Apple Silicon. Det vil fremdeles bli lansert Intel-versjoner for den overskuelige fremtiden, så Mac-eiere trenger ikke fortvile. Og vi minner om at Apple fint håndterte overgangen fra PowerPC til Intel for nå godt over ti år siden.

Hva kan vi forvente oss av en ARM-basert MacBook? Lang batterilevetid og lav vekt til å begynne med, en slags hybrid mellom en iPad med tastatur med Mac-opplevelse. Det store spørsmålet blir hvilke applikasjoner som blir tilgjengelige med det første, og om det vil fungere med emulering.

Vi vet at Microsoft vil komme med en Office-versjon for Big Sur på ARM, og det samme gjelder for Adobe Photoshop. Men Windows-virtualisering blir det antakelig ikke, ihvertfall ikke for X86/X64. Kanskje Windows on ARM (WoA)?

Du kan se det hele live på Apples nettsider. Om du ønsker å få en påminnelse kan du legge eventet til din kalender ved å følge denne lenken hos Apple til en iCal-oppføring.

Sjekk ut Apples event-side her. Der finner du også et lite easter egg - fra en iOS-enhet kan du klikke på eplet for et animert AR-objekt.

PS: AirTags som enda en One More Thing?