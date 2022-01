Apple Silicon: M1-nyheter

Annonse

De som vurderer en ny Mac mini, MacBook Air eller MacBook Pro står overfor et valg.

Apple Silicon M1-prosessor, eller Intel?

Apple Silicon

For MacBook Air er det strengt tatt ikke noe valg om du kjøper fra Apple direkte - nå får du kun med M1-brikke.

M1-maskinene kjører macOS Big Sur med mulighet for å kjøre Intel-kode varianter av macOS-apper via oversettings-programmet Rosetta 2.

For de aller fleste vil ikke dette ha en praktisk betydning, og flere og flere programmer kommer nå også optimalisert for M1-kode. Typisk vil dette være i en såkalt Universal-pakke som inneholder både Intel- og ARM-versjonen.

Kanarifugl-versjonen av Microsofts nettleser Edge, bygd over Chrome, kan nå lastes ned for macOS ARM64 her.

Også Adobe har lagt seg i selene, og nå finnes videoredigerings-applikasjonen Premiere i beta-utgave for M1 - les mere her.

Videokonferanse-appen Zoom er også å få nativ for Apple Silicon, her.

På den mer obskure siden finnes det også en Nintendo Switch-emulator, men dette faller under avdelingen for eksperimenter.

Og for de som virkelig trenger å kunne kjøre Windows-apper på Mac så finnes nå Parallels Desktop for Mac for M1-maskiner. I denne test-versjonen kan du kjøre Windows on ARM, også denne i en test-versjon slik at man får emulert X86-kode (for de programmer som altså ikke finnes i ARM-utgave for Windows).

Les mere her, og se en video av installasjonen nedenfor. Det skal visstnok fungere ganske så bra, selv om det bare er på forsøksstadiet.