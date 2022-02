Apple Silicon raskere virtuelt enn native Snapdragon 8cx

Annonse

Apple melder overgang for Mac fra Intel til eget silisium.

Annonse

Under det foreløpige merkenavnet Apple Silicon skal hele Mac-plattformen gå fra Intel X86/X64 til egendesignet ARM64.

Annonse

Apple Silicon

Men å bytte prosessorbase er ingen liten sak. Heldigvis har Apple gjort det før - flere ganger. Både fra Motorola til PowerPC, og fra PowerPC til Intel.

Sist det skjedde kom med med et verktøy - Rosetta - som skulle emulere gammel kodebase på det nye CPU-instruksjonssettet. Akkurat det samme vil skje nå, med Rosetta 2.

Det betyr at det er et emuleringslag som ligger mellom maskinkoden og prosessoren. Så risikoen er at det vil oppleves som tregt.

Siden lanseringen har Apple sendt ut såkalte DTK (Developer Transition Kit) til utviklere slik at man kan forberede eksisterende kodebase for den nye prosessor-typen. Apples eget macOS er allerede klart.

DTK-maskinvaren er en Mac mini i det ytre, og en iPad Pro i det indre med ekstra RAM. Apple har sagt uttrykkelig at man ikke ønsker at det publiseres hastighets-benchmarks - men gjett hva som har skjedd?

Noen har kjørt Geekbench-tester på DTK over Rosetta 2 - og det viser seg at selv med emuleringslaget i mellom så skårer A12Z-prosessoren høyere enn Qualcomm Snapdragon 8cx-prosessoren når den kjører Geekbench i native ARM64-kode (for Windows).

Så det lover altså godt for det som kommer fremover - for det er ikke tvil om at Apple har stålkontroll på brikkedesign. Kanskje Mac fremover blir noe rimeligere - men kanskje først og fremst både raskere og lettere.

Sjekk en presentasjon av Apple Silicon i WWDC 2020-keynote talen nedenfor (satt til avspillingsstart på 1:28).

Via Golem.de