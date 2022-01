Intel med Tiger Lake

Annonse

Intel har offisielt annonsert 11. generasjon Intel Core mobil-prosessor kalt "Tiger Lake".

Intel mener det er den beste prosessoren for tynne og lette bærbare datamaskiner, og varter opp med integrert Xe-grafikk, Thunderbolt 4 samt WiFi 6. Prosessoren inngår også i Intel Evo-plattformen.

11. generasjons Intel Core - kodenavn “Tiger Lake”

Brikkene bruker Willow Cove-arkitekturen med Xe-grafikk på Intels nye 10nm SuperFin-prosess. På denne måten oppnås det klokkefrekvenser på opptil 4,8GHz for denne klassen prosessorer.

Til sammenlikning nevner vi at det forventes at Apples A14-chip som blir å finne i høstens iPhone 12 vil bli fabbet av TSMC på en 5nm-prosess - og med planene klare for 4nm-prosessen allerede. Apple vil fremover bygge datamaskiner basert på sine egne Apple Silicon ARM-prosessorer.

Intel har annonsert at over 150 pc-design vil bygge på denne nye prosessoren, hvorav 20 verifiseres under Intel Evo-platformen. Dette gjelder maskiner fra Acer, Asus, Dell, Dynabook (Sharp), HP, LG, Lenovo, MSI, Razer, Samsung og andre.

Blant Tiger Lake-prosessorene finner vi U-serien og Y-serien, med basis-hastighet fra 3,0 GHz og med maksimal boost på opptil 4,8 GHz. Den integrerte Iris Xe-grafikkjernen har 96 kjerner og maksimal hastighet på 1,35 GHz.

Sjekk ut to promo-videoer nedenfor.

Via Intel