Windows 11 på Apple Silicon

Nye Apple Silicon MacBook Pro-modeller med macOS Monterey er her.

Det er også Windows 11. Kan disse to verdener møtes?

Windows på Mac

Utfordringen er som følger: Apples nye maskiner er basert på egen-utviklet silisium, også kalt Apple Silicon. De første brikkene kalles for M1, med varianter kalt M1 Pro og M1 Max, og har en ARM-arkitektur. I tillegg til en rekke spesialiserte kjerner som Apple har lag til.

ARM er fundamentalt inkompatibel med X86/X64-kode som Intels pc-prosessorer kjører på, og forøvrig også de Mac-maskinene som Apple nå faser ut. For Apples eget vedkommende betyr det faktisk at M1-brikkene også er inkompatibel med tidligere macOS-programmer skrevet for Intel-brikker, men dette løses gjennom en form for emulering (strengt tatt oversetting) av koden gjennom Rosetta 2.

Men hva med Windows på Apple Silicon? Tidligere har man kunnet starte opp en Mac i Windows-modus gjennom Bootcamp, eller virtualisert gjennom løsninger som VMWare Fusion eller Parallels Desktop, takket være at den underliggende prosessor-arkitekturen - det vil si Intel-brikker - var lik for både Mac og Windows-pc. Men dette er det nå slutt på.

Men det er håp - selv Microsoft har en prosess med Windows på ARM64-prosessorer, populært kalt WOA. Dette er fremdeles under utvikling, men mulig å teste. Microsoft møter da akkurat det samme problemet som Apple, nemlig at en stor del av kode-basen for applikasjoner er skrevet for X86/X64, som da må emuleres. Dette er nå også mulig, men også dette er i støpeskjeen.

Så det er flere ting som skjer samtidig her, inkludert en innsats for å kunne kjøre Linux på Apple Silicon, men Parallels Desktop for Mac v17 er nå klar for macOS Monterey på Apple Silicon og inkluderer støtte for WOA gjennom Windows Insider-programmet. Det betyr at du må bli en del av denne beta-testen - det er gratis, men varer ikke evig og vil dessuten kunne være ustabilt. Fordelen er at dette kjører som en virtuell maskin (VM) under macOS, og drar sånn sett ikke ned hele maskinen om uhellet skulle være ute.

Parallels har selv lagt ut to videoer som viser hvordan du a) installerer WOA som en VM på Desktop for Mac v17, og b) hvordan man kan kjøre en rekke Windows-spill på Apple Silicon - se nedenfor. Etter at du har registrert deg som Windows Insider laster du ned en Windows Client ARM64 Insider Preview VHDX image-fil.

Husk at dette er under utvikling, men det rapporteres om suksess på mange Windows-applikasjoner generelt. Enkelte utviklere vil aktivt blokkere dette, mens andre igjen allerede er aktivt igang med å porte sine apper til WOA. I tilfelle du kommer over versjoner av Windows-apper som allerede kjører nativt på ARM64 så overflødiggjøre det altså behovet for emulering under WOA.

Parallels Desktop for Mac v17 kan testes gratis i to uker, og koster ellers rundt 600 kroner for en basis-lisens, og rundt 1200 kroner for en årlig proff-lisens. Det er mulig å oppgradere fra tidligere lisenser til redusert pris.

Du kan lese mer hos Parallels her. Det skal nevnes at kommentar-feltet også har notiser fra de som ikke har hatt hellet med seg med denne prosessen.