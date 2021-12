Ny iMac i farger?

Annonse

Super-rykespreder Jon Prosser er på'n igjen.

Det kommer en ny iMac – og den blir i farger.

iMac på Apple Silicon i farger

I fjor dukket det opp et rykte ved McGuire Wood om en ny Mac Pro mini. Med konseptbilder og det hele. Det hele så ut som en krympet versjon av dagens Mac Pro.

Men dette er feil, sier Jon Prosser. Den nye Mac Pro mini (hvis det er navnet) blir seende ut som dagens Mac mini, bare med økt høyde. Utseendet er selvfølgelig ikke det viktigste for denne modellen, spørsmålet er like mye modularitet og utvidelsesmuligheter, så vi får se.

Et kanskje langt mer spennende rykte for forbrukere er spekulasjonene om en ny iMac. Generelt har det svirret rundt et Apple-event i mars, som er nå, og litt frem og tilbake om det blir eller ei. Det høres ut som et iPad-event, men kan selvfølgelig inkludere AirTags (på overtid), men selvfølgelig også en iMac. To fluer i ett smekk.

Vi vet fra Apple selv at utfasingen av Intel-prosessorer, og med det innfasingen av eget silisium, vil skjer gradvis. Men over ikke så veldig lang tid – det har blitt antydet tre år, og de fleste tenker at man begynner med de minst krevende maskinene (lette bærbare) og så går via skrivebordsmodeller (iMac) til proff-markedet (Mac Pro).

Basert på dette er det slett ikke urimelig å anta at en ny iMac er innen rekkevidde. Samtidig vet vi at dagens design er relativt datert, og hvilken bedre anledning til å fase inn en ny prosessor-arkitektur enn med et nytt design?

Og hvilken bedre måte å få mest mulig oppmerksomhet på enn med farger? Farger er egentlig typisk Apple, tenkt bare på iMac-modellene fra årtusenskiftet. Masse farger og gjennomsiktig plastikk. Og nå kanskje også farget (eloksert) aluminium. Med Apple Silicon. Vi gleder oss (og håper at ryktene tåler dagens lys)!

