Sjekk M1-kompatibilitet

Annonse

De nye M1-Mac'ene er ute - og de er raske.

Raskest er de selvfølgelig med programmer skrevet spesielt for plattformen.

Apple Silicon

Alle de eksisterende programmene som er skrevet for Intel-maskiner kan kjøres på en ny M1-Mac etter at man har fått installert oversettings-verktøyet Rosetta 2. Første gangen dette verktøyet kjører en Intel-app så oversettes koden til M1-kode, noe som tar noen sekunder - men deretter går det fort.

Såpass fort at selv etter denne oversettingen så er de som oftest raskere enn på en Intel-Mac. Men det er nativ M1-kode man ønsker seg, så klart.

Flere og fler apper kommer blir nå tilrettelagt for M1, og typisk pakkes de sammen med Intel-kode til en såkalt Universal binary. Det vil si en nedlasting som inneholder både M1- og Intel-kode.

Adobe, Microsoft og Google er alle godt igang med å tilrettelegge sine programmer for M1.

Men om du lurer på om en konkret app er optimalisert for M1 så finnes det nå et lite gratis-verktøy kalt Silicon, fra iMazing. Du kan laste dette ned her. Men programmet er dessuten tilgjengelig som åpen kildekode, og om du vil undersøke kildekoden finner du prosjektet på GitHub her.