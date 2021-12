Dokumentarer på Apple TV+

Annonse

Høsten har kommet, og dermed blir det også serietid.

Apple strømmetjeneste Apple TV+ får tilskudd av tre nye dokumentarer.

Apple TV+

Og det er kjente navn som bidrar med sine fortellerstemmer: Skuespillerne Paul Rudd, Olivia Colman og Tom Hiddleston.

Paul Rudd bidrar til "Tiny World", Olivia Colman med "Becoming You", og Tom Hiddleston på “Earth at Night in Color”.

"Tiny World" starter opp med premiere 2. oktober med seks episoder, og er en naturdokumentar.

Også “Becoming You” får direkte seks episoder, og forteller om de første barneårene fra små blant annet i landene Nepal, Japan og Borneo.

Mens “Earth at Night in Color” ruller igang 4. desember - også denne med seks episoder. Serien er filmet over alle seks kontinenter, og følger dyrenes verden om natten.

Via Apple TV+ og Variety