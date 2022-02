Nedtelling til Apple TV+

Annonse

Det nærmer seg premiere for Apple TV+.

Den 1. november åpner tjenesten med første utsendelse, og mere vil følge.

Det var under lanserings-eventet i begynnelsen av måneden at Apple slapp en rekke andre detaljer om tjenesten som ble annonsert tidligere i år. TV+, som er reklamefri, skal koste 59 kroner måneden.

Trenger du å betale for enda en strømmetjenester, tenker du kanskje? Nei, for om du kjøper en ny iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller Apple TV så får du tilgang til tjenesten i et helt år, gratis. Kjenner vi Apple rett blir det også studenttilbud, på samme måte som vi kjenner det fra Apple Music.

Tilbudet er altså uten reklameavbrekk, og vil månedlig levere nytt innhold i strålende 4K-oppløsning og med dynamiske bilder i HDR-format. Har du siste utgave av AppleTV 4K med en matchende storskjerm er du klar for dette – alternativt en nyere iPhone eller iPad. Og med macOS Catalina vil dette også komme til Mac, inkludert Dolby Atmos.

Det avgjørende med et slikt tilbud er selvfølgelig innholdet. Knøttene i verdernsrommet er sikkert artig, og det knyttes store forventninger til hva selveste Oprah vil lansere med sitt talkshow for plattformen.

Men de store seriene vil bli The Morning Show med Jennifer Aniston, Reese Witherspoon og Steve Carrell. Og For All Mankind, der Steve Spielberg står bak (se traileren nedenfor). Og See, om en verden der ingen ser; og komedien om Emily Dickinson (!), og... Forhåpentligvis vil det komme gode kvalitetsserier på rekke og rad i tiden fremover – slik som thrilleren Servant av Night Shyamalan, og så videre.

Innholdet vil komme med undertekster, og synstolkning på åtte språk.

I tillegg til å bli tilgjengelig på nevnte maskinvare-plattformer tilbyr Apple nå også Apple TV-appen på utvalgte smart-TV-er fra Samsung, og også Amazon Fire TV-, LG-, Roku-, Sony- og VIZIO-plattformene på et senere tidspunkt.

Dessuten kan du se alt sammen i nettleserne Safari, Chrome og Firefox på nettadressen tv.apple.com. Kjekt om du er på besøk hos venner.

Du kan lese mer om Apple TV+ her, og om du vil melde deg på et nyhetsbrev i forbindelse med oppstarten.