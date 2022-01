Oprah intervjuer Amanda Gorman

Annonse

Amanda Gorman var litt kjent for sin TED-talk, men ble plutselig et navn på alles lepper under innsettelsen av den 46. president i USA.

Den 23 år gamle poeten, forfatteren og aktivisten blir å se i samtale med Oprah Winfrey på Apple TV+. Intervjuet blir tilgjengelig fra 26. mars.

The Oprah Conversation er ikke det eneste samarbeidet med Apple går ut på - Winfrey har også en egen bokklubb, og produserer også annet medie-innhold for selskapet.

Se to videoer med Amanda Gorman nedenfor.

Via Apple