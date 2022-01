Apple-eventet oppsummert

Annonse

Apple avholdt nok et virtuelt event tirsdag 15. september.

Og det ble lansert nye Apple Watch og iPad-modeller, både rimelige og i toppsjiktet, i tillegg til nye abonnements-tjenester.

iPad Air 10,9"

Nye iPad Air ble lansert under eventet, og er tilgjengelig i løpet av neste måned. Dette brettet vil være første Apple-produkt med den nye A14 Bionic-brikken (bygd med 5nm-prosess), i påvente av årets iPhone 12-lansering.

Apple kaller designet for den utfallende skjermen for helskjermdesign, og den har en større 10,9-tommers skjerm, et nytt 12 MP kamera på baksiden, og selvfølgelig Touch ID-sensor - fiffig nok integrert i på-knappen.

iPad Air har et 12 MP kamera på baksiden med Focus Pixels, samt et 7 MP FaceTime HD-kamera foran med forbedret ytelse under dårlige lysforhold.

Modellen kommer i fem ulike farge-finisher, vil ha lagring fra 64GB, mulighet for 4G-mobilnett, og med en startpris på 6990 kroner. Det er også støtte for Apple Pencil 2, og den er kompatibel med både Magic Keyboard og Smart Keyboard Folio. Og la oss ikke glemme USB-C.

Du kan lese mer om nye iPad Air hos Apple her.

iPad 10,2"

Apple introduserte den åttende generasjonen iPad med en ytelsesøkning takket være A12 Bionic-brikken. Den har en 10,2-tommers Retina-skjerm, avanserte kameraer og batteri som ifølge Apple varer hele dagen.

Apples rimeligste iPad begynner prismessig på 3999 kroner, og den kan bestilles allerede i dag og er tilgjengelig fra fredag 18. september.

Startmodellen med 32GB lagring og WiFi begynner på 3990 kroner, og kan fås med større lagringskapasitet og også 4G. Du kan lese mer om nye iPad hos Apple her.

Apple Watch Series 6

Som forventet ble en ny Apple Watch lansert - en toppmodell kalt Series 6. En del ny funksjonalitet ligger i programvaren, slik som håndvask-sensoren og nye trenings-former, og vil dermed også bli tilgjengelig for andre modeller med watchOS 7.

Men hovedattraksjonen for Series 6 er nye urkassefinisher, mer lyssterk skjerm, og ikke minst en sensor og app for måling av oksygen i blodet. Måling av SpO2-metningen kommer i tillegg til EKG-målingen som allerede finnes fra før.

Også innmaten er forbedret, med raskere CPU, så enheten er mer responsiv og kraftigere enn tidligere.

Et vell av nye remmer er lansert, blant annet nye lærremmer fra både Apple og Hermés, samt to helt nye elastiske, syntetiske remmer som ikke trenger lukkemekanisme. Også nye urhus-finisher i ulike aluminiums-farger er tilgjengelige. Og mange nye urskiver.

Smarturet er priset fra 4690 kroner og er tilgjengelig fra 22.9. Du kan lese mer om nye AppleWatch Series 6 her.

Apple Watch SE

Selv om det kom rykter så overrasket Apple med å lansere en rimelig Apple Watch-modell kalt Apple Watch SE.

Også denne varianten har en ny Apple Watch-skjerm, fallregistrering, avanserte treningsfunksjoner og Familieoppsett med watchOS 7.Apple Watch SE har samme akselerometer, gyroskop og høydemåler som alltid er på, som Apple Watch Series 6.

Klokken har også mikrofon og de nyeste bevegelsessensorene, slik at du kan bruke viktige helse- og sikkerhetsfunksjoner, blant annet fallregistrering, Nødanrop (SOS), internasjonale nødnummer og Støy-appen.

Basis-modellen med GPS koster fra 3290 kroner. Du kan lese mer hos Apple her.

Apple Watch Nike Series 6

Også samarbeidet med Nike er fornyet, og har resultert i en variant av Series 6 med NIke-styling og remmer som du kan se her.

watchOS 7

watchOS 7 har Familieoppsett, søvnsporing, automatisk gjenkjenning av håndvask, nye treningsformer og muligheten til å laste ned og dele urskiver. watchOS 7 oppmuntrer brukerne til å være mer aktive, og de kan holde kontakten og ta vare på helsen sin på nye måter.

Apple One

Apple samler abonnements-tjenestene iCloud, Apple Arcade, Apple Music og Aple TV+ i ett og samme abonnement kalt Apple One. Dette kommer i løpet av høsten.

Individuelt abonnement inkluderer Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade og 50 GB iCloud-lagringsplass for 165 kroner per måned.

Familieabonnement inkluderer Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade og 200 GB iCloud-lagringsplass for 225 kroner per måned og kan deles med opptil seks familiemedlemmer.

Premiumabonnement (der det er tilgjengelig) inkluderer Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ og 2 TB iCloud-lagringsplass og kan deles med opptil seks familiemedlemmer.

Apple Fitness+

Og så har vi trenings- og fitnesstjenesten Apple Fitness+, som også blir tilgjengelig som en betalings-tjeneste. Personlige øvelser, spillelister og integrasjon mot Apple Watch blir å finne, men i første omgang kun i utlandet. Vi regner med at tjenesten etter hvert også kommer til Norge.

