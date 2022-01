Nytt Apple-tilbehør

Annonse

Apple er ute med nye godsaker.

Vi har nettopp blitt presentert for en ny iPad Air, en ny iPad-basismodell, nye Apple Watch Series 6 samt Apple Watch SE. Og kanskje du trenger litt tilbehør, også?

Apple-event September

For både nye iPad Air og basismodellen iPad (8. generasjon) finnes det nå nye cover - i det ene tilfellet kalt Smart Folio, og i det andre Smart Cover.

For nye iPad Air kan man få en Smart Folio i fem ulike farger til 899 kroner her. Et Smart Cover for iPad 8. gen. koster 529 kroner her og fås i åtte ulike farger.

Apple Watch-remmer

Hakket mer spennende både for nye og gamle Apple Watch-kunder er de nye remmene som er å få kjøpt her.

For det første skal det nevnes at mange av de kjente rem-variantene kommer i nye farge-kombinasjoner. Dette gjelder for såvel Milanese Loop, lærremmene med spenne eller magnetlås, samt Sport Loop og Sport Band (inkludert Nike-variant).

Blant nyhetene finner vi nye, eksklusive Hermés-remmer i lær, en nydesignet Apple-rem i lær formet som en magnetisk lenke uten synlig låsemekanisme, samt tilsvarende nye remmer uten låsepinne eller spenne i syntetisk materiale: Solo Loop, samt en flette utgave av Solo Loop.

Solo Loop, som man må passe å bestille i riktig lengde tilpasset håndleddet, koster 499 kroner og finnes i en rekke ulike farger. Den flettede utgaven koster ikke mindre enn 999 kroner, og må tilsvarende tilpasses deg eller den det gjelder i rett lengde ved bestilling. Apple lar deg printe ut et stykke målepapir for å kontrollere dette.

Sjekk ut en promo-video for lanseringen av Apple Watch Series 6 nedenfor.