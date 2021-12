MagSafe Duo tilgjengelig

Annonse

Apples annonserte dobbelt-lader MagSafe Duo er nå i butikken.

Men den kan du lade en kompatibel iPhone, Apple Watch, trådløst ladeetui for AirPods og andre Qi-sertifiserte enheter (som ikke er fra Apple).

MagSafe Duo

Denne doble laderen er egentlig en slags reise-lader, men fungerer for den saks skyld fint hjemme også. Den kan lade både en iPhone og en Apple Watch samtidig på hver sin side, og siden den er sammenbrettbar så kan den også halveres slik at man kun bruker den til én type enhet.

Det som medfølger i esken er – i tillegg til laderen – en 1m lang USB-C-til-Lightning-kabel som du kan koble til en Mac, eller en lader du har fra før. Bruker du en 20W-lader så får du hurtiglading av iPhone opptil 11W, og tilsvarende 14W-lading med en 27W-lader (forutsetter ladere fra Apple).

Siden laderen bruker MagSafe-teknologien så blir altså en iPhone posisjonert optimalt for hurtiglading. Og siden den er en to-i-en ting så kan den altså erstatte to ulike ladeadaptere du ellers måtte ha på bordet. Og som en bonus: Apple Watch-laderen er hengslet slik at den kan holde din Apple Watch i en oppreist posisjon, det som Apple kaller for nattbords-modus.

MagSafe Duo er å få kjøpt for 1649 kroner hos Apple her.

PS: MacRumors har plukket opp et rykte som tilsier at Apple faktisk kan komme til å lansere enda flere produkter i år, nærmere bestemt tirsdag 8. desember. Dette kan selvfølgelig være bare en intern oppgradering av for eksempel en prosessor, så vi får se. Det skal sies at vi fremdeles venter på AirTags, eller de nye AirPods-hodetelefonene, eller en ny AppleTV...