watchOS 7 i åpen beta

Det nærmer seg høstens OS-lanseringer.

Allerede nå kan du teste iOS 14 som en åpen beta, om du melder inn din enhet i Apples beta-tjeneste. Og nå også de nyere Apple Watch-modellene.

watchOS 7

Beta-sesongen er i gang. iPhone er allerede der med iOS 14 beta, som du faktisk også vil trenge om du er klar for watchOS 7 beta på din AppleWatch.

I år dropper Apple forøvrig støtten for de eldre Series 1 og Serie 2-modellene for denne utgaven av operativsystemet.

Hva har vi i vente? Nå kan man designe og dele egne urskiver både som direkte-melding, via apper og på nett. Trenings-appen får støtte for dansing, og sykling får nye navigasjons-muligheter i Kart-appen (først i utlandet) tilpasset to hjul. Videre vil klokken automatisk oppdage når du vasker hender, og vil også hjelpe deg til å gjøre dette lenge nok.

Søvnsporing er en vesentlig ny funksjon, og dette er også integrert mot Helse-appen. Smarturet vil også hjelpe deg å kunne roe deg ned om kvelden for bedre å kunne komme i sovestemning.

Og så har Apple selv også laget noen nye utskriver, inkludert et tachymeter.

Du kan lese mer om watchOS 7 beta hos Apple her. Se også en video av lanseringen fra utviklerkonferansen WWDC 2020 tidligere i år.

Du kan melde dine enheter inn i Apples beta-program her. Dette er gratis, men tenk nøye gjennom om du kan leve med at feil som kan (og vil) oppstå vil kunne hindre deg i å ha fullt ut fungerende maskinvare i test-perioden.

Vær også klar over at du ikke kan nedgradere til watchOS 6, uansett. Du vil også måtte oppgradere din iPhone til iOS 14 beta.