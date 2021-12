Klassiske arkade-spill på Mac og iOS

Annonse

Spillene flytter over i skyen.

For eksempel ser vi de første tegnene til at Microsoft Xbox, som en tjeneste kalt xCloud, vil kunne kjøre på både vanlige nettlesere og dermed også iPhone og iPad.

Plex Arcade

Du kjenner kanskje Plex fra før - som en server og / eller medie-spiller for Mac. Populært for de som bruker en Mac mini som en slik server, for eksempel, eller med AppleTV.

Nå tar Plex strømmeteknologien sin ett skritt lengre og mater deg med klassiske arkade-spill. Tenk Atari fra 1980-tallet. Tenk 'Breakout'.

Og dette får du dermed tilgang til enten på en Mac, eller også til iPhone eller iPad. Og det er støtte for kontrollere. Kjør nostalgi.

Prisen etter prøvetiden er fra 27 kr/mnd hvis du har Plex Pass fra før, eller 49 kr/mnd. Du kan lese mer om Plex Arcade her. Sjekk ut traileren nedenfor.