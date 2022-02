Tidligere Intel-utvikler: Derfor ble Intel dumpet av Apple

Annonse

Intel har i en årrekke fungert som leverandør av chip til Mac-maskiner. Nå har Apple valgt å avslutte samarbeidet. En tidligere Intel-ansatt avslører hvorfor.

Annonse

Skylake ble dråpen

Annonse

Det var en lang rekke med bugs og feil i Intels Skylake-prosessor som til slutt ble den avgjørende årsaken til at samarbeidet mellom Intel og Apple tok slutt. Det kan François Piednoël avsløre.

Piednoël er i dag sjefsarkitekt hos Mercedes-Benz, men har tidligere jobbet som utvikler i mikroprosessor-selskapet.

Ifølge ZDNet skal Piednoël ha uttalt at kvalitetssikringen i Skylake, som er Intels sjette generasjon i Intel-Core-serien, ha vært "unormalt dårlig".

"Apple stod for majoriteten av innrapporteringer av problemer med arkitekturen. Det gikk rett og slett skikkelig dårlig. Når kunden din finner omtrent like mange feil som du gjør selv, da vet du at du ikke er på rett vei", skal Piednoël ha uttalt ifølge ZDNet.

Appel har nå droppet Intel som leverandør til fordel for ARM-baserte prosessorer.