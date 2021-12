iOS 15: Midlertidig backup ved bytte av enhet

Annonse

WWDC 2021 er igang, og her ble også iOS 15 lansert.

Den kommende utgaven av operativsystemet for iPhone har flere interessante nyheter som ble presentert nylig. Noe som ikke fikk så stor oppmerksomhet er den midlertidige økningen av backup-plass på iCloud.

Apple er stort sett ganske smart når det gjelder lokal lagring. Kjøper du en (for deg) ny iPhone binder du deg for alltid til den kapasiteten du velger på kjøpstidspunktet. Lagringsplassen kan ikke oppgraderes slik du kan på en Mac.

Men takker du ja til et iCloud-abonnement, enten gratis eller betalt, så kan du avlaste den lokale enheten med lagring i skyen. Bilder kan lastes opp, og dermed frigjøre plass lokalt i tillegg til at du får tilgang til disse fra dine andre enheter.

Apple vil i tillegg se på lokale dokumenter og apper for å finne de som ikke brukes ofte. Dermed kan plassen stilles til disposisjon til andre formål ved at innholdet kun er i skyen. Trenger du det på telefonen, ja så lastes det ned automatisk.

Det som derimot kan være mer krevende er om du har knapt med plass og skal melde overgang til en ny enhet. Under slik overføring, ved backup eller ved oppdatering av operativsystemet vil maskinen trenge tilgang til ekstra lokal lagring i forbindelse med selve installasjonsprosessen. Denne plassert frigjøres etter endt transaksjon, men kan midlertidig skape plassproblemer.

iOS 15 vil nå i en tre ukers periode kunne gi deg, helt gratis, utvidet backup-plass for å kunne skifte over til en ny enhet. Du må ha en iCloud-konto, men det gjelder også for gratis-utgaven.

Så da blir livet enda litt enklere med iPhone!

