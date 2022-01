Auto-ruting på sjøen

Annonse

C-MAP Embark, en av de beste maritime navigasjonsløsningene for iOS, har blitt enda bedre.

Med auto-ruting blir navigasjon til sjøs betraktelig enklere med tanke på å finne den optimale kursen.

Annonse

Let's embark

Embark har mye av de du trenger av en kartløsning for å kunne ferdes trygt til sjøs. For det første har kartene høy kvalitet, og det er også mulig å kjøpe offline-nedlasting.

Du kan legge inn egne steder, hjemmehavn, og også søke opp steder over nett. En annen betalingstjeneste er AIS-visning av sanntidsinformasjon om båter med slike sendere, for å kunne se kurs, størrelse og annen fartøysinformasjon.

Også dedikert værvarsel for båtliv er det mulig å få, inkludert tidevannsinformasjon.

Men noe av de beste kom nylig til: Auto-ruting. Tjenesten lar deg navigere mellom to steder ved automatisk å foreslå den til enhver tid mest optimale kursen basert på båt og hindre i sjøen.

Annonse

Embark finnes også som nettside for planlegging fra Mac'en.

Du kan laste ned C-MAP Embark for iOS på AppStore her. In app-kjøp tilbys.

Annonse

Via Embark