Nye batterideksler til iPhone 11

Årets deksler for iPhone 11 er i prinsippet tilsvarende fjorårets utgaver.

På den ene siden har iPhone 11-serien bedre batteritid enn tidligere modeller, men for de virkelig lange, intense dagene så finnes det altså ekstra juice.

iPhone 11 batterideksler

Offisielt heter disse Smart Battery Case til iPhone Pro 11, og det loves opptil 50 prosent lengre batteritid. Du lader batteriet med den vanlige laderen, men det er også kompatibelt med Qi-ladere.

Eksisterende tilbehør som for eksempel EarPods med Lightning-tilkobling (som følger med iPhone) eller Lightning Digital AV-adapter er kompatible.

Dekselet har en kameraknapp som åpner Kamera-appen uavhengig av om iPhonen er låst eller ikke. Med et et enkelt trykk på knappen tar du et bilde, og med et lengre trykk tar du opp video. Det samme gjelder for selfier.

Dekselet har et hengsel som gjør det enkelt å ta av og på når man trenger det, så det trenger ikke være en permanent løsning. Utvendig er overflaten i mykt silikon, som også vil gi bedre grep enn den glattere glassoverflaten på telefonen. Og på innsiden er det et beskyttende fôr i mikrofiber som beskytter mot riper.

Pris fra Apple direkte er 1299 kroner. Du finner dekslene på nettsiden til Apple her.