Her er Beats Flex

Apple har lansert Beats Flex, et par trådløse ørepropper.

De minner om Beats X og urBeats 3, som nå tas ut av sortimentet samtidig som Apple dropper å legge ved ørepropper når du kjøper en ny iPhone.

Apple Beats Flex

For å spare miljøet dropper Apple både ørepropper og ladeplugg når du kjøper årets iPhone 12-serie. Det gir mening, for mange har antakelig meldt overgang til trådløse AirPods eller liknende.

Proppene er forbundet med en ledning som et par, og et par magneter på proppene kan holde de sammen når du ikke har de i ørene. Faktisk styrer dette også avspillingskontroll.

Det interessante med disse er at ledningen som forbinder proppene inneholder Ninitol - en nikkel-titan-legering med hukommelse. Det betyr at de finner tilbake til en lommevennlig, sammenkveilet form som gjør at de ikke floker seg når du ikke bruker de. Fiffig!

De har også Apples W1-chip for sømløs og smart tilkobling til en iPhone eller iPad som støtter dette. Ellers kan du også bruke Bluetooth for å koble de til andre enheter. Via Lyddeling kan du dele lyd trådløst mellom Beats Flex og et annet par med Beats-hodetelefoner eller AirPods.

Beats Flex har opptil 12 timers lyttetid for bruk hele dagen. Og når det er lite strøm på batteriet, får du 1,5 times avspilling etter bare ti minutters Fast Fuel-lading. Proppene lades med USB-C, og det medfølger en USB-C-til-USB-C-ladekabel. Sammen med avspillings-kontrollene på inline-kontrollen finnes det også en mikrofon til samtaler.

Prisen er 619 kroner, og de er klare for utsending fra 20. oktober. Det medfølger fire ulike ørepropper slikt at du kan finne beste passform. Paret kommer i fire farger: Sort, grå, blå og gul - hvorav blå og grå først kommer etter årsskiftet.

