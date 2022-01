Beats FaZe Clan Powerbeats Pro

Annonse

Beats legger ut for salg et begrenset opplag av Powerbeats Pro, designet i samarbeid med e-sport kollektivet FaZe Clan.

Beats er effektivt et underbruk av Apple, og ble grunnlagt av Dr. Dre og Jimmy Iovine.

Disse legges ut for salg (til en foreløpig ukjent pris) på THE NTWRK mandag 22. mars, og det gjelder å komme tidligst mulig inn i køen - for opplaget er begrenset.

Full-pris hos Apple for de trådløse øre-telefonene er 2590 kroner. Så bli ikke forundret om FaZe-variaten koster en smule mer.

Men alt dette er ikke komplett før det også blir spesial-pakker med merch - som blir tilgjengelig over THE NTWRK. Som for eksempel en raskt-trøye signert av NBA-spilleren Ben Simmons. Følg lenken til THE NTWRK nedenfor.

Via Beats