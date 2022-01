Powerbeats4 premiereklar

Annonse

Ryktene vil ha det til at det kommer en lang rekke produktlanseringer denne våren.

Vi får se i hvilken grad lanseringstidspunktet forskyves av globale hendelser, men Apple har ihvertfall oversendt teknisk dokumentasjon til amerikanske myndigheter for godkjenning.

Powerbeats4

Det dreier seg (antakelig) om en teknisk oppgradering av Powerbeats-typen hodetelefoner, som er Apples ørepropper tilpasset aktiv bruk med ørebøyle og sammenhengende ledning til å ha rundt nakken eller halsen.

Det forventes at disse nå vil få støtte for "Hei Siri"-talestyring, men ikke minst også H1-brikken for enkel tilkobling til Apple-enheter over Bluetooth.

Bruk av nyere BT-protokoller i kombinasjon med H1-brikken og generell utvikling av batteriteknologi kan tilsi lengre batteritid, men det gjenstår å se (alternativt kan det hende man prioriterer lavere vekt).

Via 9to5Mac