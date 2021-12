Belkin med ny trådløs høyttaler

Annonse

Belkin er klare med en ny trådløs høyttaler.

Den fungerer som dock for musikkavspillling, men inkluderer også mulighet for trådløs lading av nyere iPhone-modeller som støtter Qi-standarden.

Belkin Soundform Elite

Det hele navnet er Soundform Elite Hi-Fi Smart Speaker + Wireless Charger, og er altså et samarbeid med den franske høyttalerprodusenten Devialet.

Disse har støtte for Google Assistant, og kan koble seg til andre høyttalere som bruker denne teknologien – og andre av sitt eget slag. Dessverre er det ikke støtte for AirPlay 2, noe man kanskje kunne forvente seg fra Belkin som ellers har mange Apple-relaterte produkter.

Av tekniske detaljer kan vi nevne et lydvolum på maks. 90 dB fra et sett høyttalerelementer med frekvensområde 40 – 20,000Hz. Effekten er på 1 x 30W, med to basselementer á 70mm og et diskant-element med en diameter på 35mm (Full Range Driver).

9to5Mac fikk lyttet til utstillingsmodellen under CES-messen og melder om god lyd.

Det er støtte for trådløse protokoller av typen Bluetooth 5.0 / Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (2.4GHz/5Ghz). Høyttaleren har avspillingskontroller i et betjeningspanel i toppen.

Prisen i England er 280 britiske pund, noe man kan muligens avlede en norsk pris fra på mellom 3500 og 4000 norske kroner. Du kan velge mellom to farger: Sort og hvitt.

Belkin forventer levering fra juni måned. Du kan lese mer på nettsidene deres her. Vi regner med at disse vil dukke opp også i norske butikker etterhvert.

