M1-benchmarks i toppsjiktet

Annonse

Tidligere denne uken lanserte Apple en ny generasjon Mac.

Den store nyheten var M1-prosessoren på innsiden, og påstander om markedsledende ytelse. Nå bekrefter Geekbench dette.

M1 Apple Silicon

Om du tar turen til Geekbench-resultatsiden her så ser vi nå de første benchmarkene fra den nye M1-prosessoren. Der finner man også resultater for Mac mini og nye MacBook Pro 13-tommer på M1.

Ytelsen ligger på 1687 for single-Core, og 7433 for multi-Core. Og til sammenlikning finner vi at den eksisterende topp-modellen MacBook Pro med 16-tommer skjerm med en Intel Core i9-prosessor med en skår på 1096 og 6870, respektive.

Noe som også kommer frem i denne testen er noe Apple selv ikke har villet snakke om - nemlig klokkefrekvensen. M1 står oppført med 3,2GHz, samtidig som Core i9-brikken har 2,3GHz ordinært og Turbo Boost opp til 4.8GHz.

Ja, det er "bare" en test, og avgjørende er ytelsen du får ved faktisk anvendelsen på Big Sur - men det ser unektelig lovende ut. Og i tillegg ser det ut til at vi kan la batteri-laderen ligge igjen hjemme når det loves batteritid på opp mot 20 timer!

Du kan lese mer om de nye M1-Mac'ene hos Apple her.