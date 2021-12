Annonse

macOS Big Sur er her.

Og plutselig står vi ved et veiskille: Operativsystemet finnes for både dagens Intel-baserte Mac'er, samt for en ny generasjon bygd over Apples egen M1-brikke.

macOS Big Sur

Har du bestilt en ny M1-basert Mac i det siste så vil den komme med Big Sur ferdig installert. For oss andre så er det oppgradering som gjelder.

Det som er slående er de relativt store og gjennomgripende endringene i det grafiske, og likheten med iOS er åpenbar. Ikonene er avrundete rektangler slik vi kjenner fra iPhone og iPad - macOS og iOS nærmer seg hverandre utvilsomt. Det er fremdeles Apples vennlige designtrekk man vil kjenne igjen, men det er en smakssak om man faller for det lekne uttrykket.

Eksempler på dette ser vi i den nye Dock'en og i kontrollpanelet vi finner øverst til høyre (tilsvarende som på iOS).

En ny søkefunksjon sorterer nå resultatene inn i lenker og bilder og uthever samsvarende tekst. Alt som kan gjøre Spotlight bedre tas imot med takk. Vi registrerer forøvrig at de nye M1-baserte notebooks har en egen Spotlight-funksjonstast.

Nettleseren Safari er vesentlig ombygd, både når det gjelder mulighet for personliggjøring, det å (endelig) kunne installere eksterne tillegg gjennom en AppStore, økt personvern og aktiv blokkering av brukersporing, samt hastighetsforbedringer gjennom JavaScript.

Interessant å se er den innebygde passordfunksjonen som informerer deg dersom noen av de lagrede passordene dine er utsatt ved et datainnbrudd – og hjelper deg med å oppdatere dem.

Også oversettelse av en rekke språk er innebygget (som en beta-funksjon: Tilgjengelig kun i USA og Canada med støtte for engelsk, spansk, kinesisk, fransk, tysk, russisk og brasiliansk-portugisisk.).

Når det gjelder personvern så vil du på App Store få en oversikt over retningslinjene for personvern til en app før du laster den ned – på samme måte som du kan sjekke næringsinnholdet til en matvare, før du kjøper den. Utviklere rapporterer selv hvordan de vil bruke dataene dine, inkludert hva slags data de samler inn, og om dataene brukes til å spore deg på tvers av apper og nettsteder. Dette er funksjonalitet som kommer i fremtiden.

Mac'en får med Big Sur også en rekke oppdateringer som vi kjenner fra iOS, nemlig nye kart-funksjoner og en oppfriskning av Meldinger-appen. Tanken er at brukeropplevelsen skal bli mest mulig lik, og det er kjærkomment for de som bytter mellom iPhone eller iPad og Mac.

En liten finurlighet er at AirPods nå auto­matisk bytter enhet. De bytter sømløst mellom Apple-enheter tilknyttet samme iCloud-konto (det vil si Big Sur har støtte for denne funksjonaliteten).

Hvilke av dagens Intel-baserte Mac-maskiner støtte macOS Big Sur?

iMac 2014 og nyere

iMac Pro 2017 og nyere

Mac Pro 2013 og nyere

Mac mini 2014 og nyere

MacBook Air 2013 og nyere

MacBook Pro sent 2013 og nyere

MacBook 2015 og nyere

For de som vurderer å oppgradere til en M1-Mac så nevner vi at Big Sur-versjonen som finnes for denne maskinvaren fremdeles vil kunne kjøre dagens Intel-baserte applikasjoner. Et rammeverk kalt Rosetta 2 vil automatisk "oversette" Intel-koden til M1-kode. Man vil fort tenke at det kan sakke ned maskinen, med ifølge Apple selv så finnes det flere eksempler på at emulering av Intel-apper faktisk kjører raskere på en M1-basert Mac - takket være den solide hastighetsøkningen som Apples eget silisium representerer.

Du kan lese mer om macOS Big Sur hos Apple her. macOS Big Sur er gratis, og du kan sette igang en oppgradering fra kontrollpanelet under innstillingene. En rekke maskiner helt tilbake til 2013 er støttet.

Via Apple