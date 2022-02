CES 2021: Scosche med MagSafe-holdere til bilen

Annonse

En virtuell CES-forbrukermesse er igang.

Annonse

Fra Scosche kommer det nå tre alternativer for magnetiske iPhone 12-fester til bilen, inkludert lading.

Annonse

Lading av en iPhone i bilen involverer typisk en kablet forbindelse, men de senere årene har Apple introdusert trådløs lading som et alternativ. På sikt regner mange med at dette vil bli normen, og at Appler dermed tetter igjen alle hull i telefonen.

Trådløs lading er utvilsomt beleilig, men med iPhone 12 kom muligheten for magnetiske holdere – som bortimot kompletterer et enkelt og praktisk anvendelsesområde i nettopp bilen. Kanskje spesielt om man ønsker telefonen høyt oppe – for eksempel ved å bruke holdere som festes til ventilasjonsristen eller CD-slot'en.

Scosche har lansert tre ulike MagSafe-tilbehør for bilbruk under CES2021. Disse er typisk sluttstykker som kombineres med selve holderen. Sistnevnte kan være for å plasseres i koppholderen i midtkonsollen, eller også mot en dash mount eller vinduet, eller også et 4-i-1-kit som kan tilpasses en rekke andre fester (som for eksempel til en ventilasjonsrist).

Verd å merke seg er at MagSafe-laderen ikke er inkludert, så denne må du bidra med selv (479 kroner fra Apple her). Derimot følger det med en strømadapter tilpasset sigarettenner-uttaket, med en effekt på 20W. Dermed skal den kunne yte full 15W trådløs hurtiglading ved bruk mot en iPhone 12.

Via Scosche