Ekstern iPhone-blits

Ta fotograferingen din til det neste nivået i 2020.

Apple åpner nå for MFI-sertifiserte eksterne blitser, og Anker er klare med det første produktet på markedet.

MFi for ekstern blits

I vellet av eksternt tilbehør for iPhone- og iPad-fotografering finnes det allerede blitslamper. Men disse er typisk Bluetooth-tilkoblet og aktiveres som slave ved at de trigges av lyset fra den innebygde blitsen.

Apple har nå utvidet sitt MFi-program til også å åpne opp for eksterne blitser tilkoblet over Lightning-kontakten. Det betyr støtte også i den offisielle kamera-appen, i tillegg til styring uavhengig av den interne blitsen.

Anker, en etablert aktør på tilbehørsmarkedet for iPhone og iPad, er klare med sin "Phone LED Flash" med salgsstart januar 2020. Snarlig, med andre ord.

I første omgang er det kun iPhone 11-serien som støttes, i tråd med Apples spesifikasjoner for programmet. Vi kan regne med at iPad-støtten kommer så snart neste generasjon iPad er klare – og etter ryktene er det snarlig. Vi snakker om en Pro-modell med tre linser tilsvarende iPhone 11 Pro.

Den LED-baserte Anker-stroben vil kunne doble avstanden til motivet sammenliknet med telefonens innebygde lampe, i tillegg til å være fire ganger så lyssterk.

Anker-blitsen tilkobles via en Lightning-ledning, og lades tilsvarende av en USB-til-Lightning kabel og skal være god for 10 000 lysglimt per full opplading. Integrasjonen er mot kameraene på baksiden av telefonen (med andre ord ikke det fremoverrettede selfie-kameraet).

Du kan også bruke den som en lommelykt/lampe, men batteritiden for denne funksjonen er ikke oppgitt.

Det sies ikke noe om fargetemperaturen målt i Kelvin (Apples egen blits har varmtoner i tillegg til de blålige LED-diodene), men det følger uansett med en diffuser som kan demonteres for å spre lyset. Og siden enheten er håndholdt velger man selv vinklingen. I tillegg har den et standard 1/4" ISO-feste som gjør at den vil være kompatibel med diverse utstyrsrigger for fastmontering.

Prisen er 50 dollar i det amerikanske markedet (vi antar drøyt 500 kroner her til lands) og vil selges gjennom Amazon. Om dette inkluderer forsendelse til Norge i første omgang er ikke klart, men en rekke Anker-produkter finnes i det norske markedet så vi antar det isåfall bare er et tidsspørsmål.

