iOS 14 CarPlay: Trådløs bilnøkkel

Apple har nå under WWDC 2020 nettopp lansert iOS 14.

Blant mindre oppdateringer for CarPlay er det én stor nyhet: Digitale bilnøkler.

Apple CarKey

Apple sier at så og si alle nye biler i USA støtter deres CarPlay, og at med 80% dekning så er nesten det samme tilfelle på verdensbasis.

Blant en rekke mindre oppdateringer så er det den nye trådløse bilnøkkelen CarKey som er den store nyheten - og den vil være operativ for utvalgte av årets modeller fra BMW nå snarlig.

Men Apple sier også at iOS 13 - dagens versjon av operativsystemet for mobile enheter - vil få den samme støtten for CarKey gjennom en oppdatering. En nyere iPhone kreves.

CarKey benytte seg av en liten ultrabredbånds-radiobrikke i iPhone til å kunne både låse opp men også starte bilen selv om telefonen ligger i håndvesken eller jakkelommen.

I tillegg kan CarKay deles til en annen iPhone over en melding. Man kan også sette restriksjoner på bruken, og nøkkelen kan gjøres tidsbegrenset.

Men Apple, i et fremstøt på å fremstå mindre som en monopolistisk aktør, velger å samarbeide med det såkalte Car Connectivity-konsortiet slik at dette kan bli en internasjonal standard. Etter planen skal en rekke andre produsenter implementere løsningen til neste år.

Du kan lese mer om CarPlay på Apples forhåndssider for iOS 14 her.

Via BMW