Avvent macOS 10.15.4 Supplemental

Annonse

Har du en nyere Mac med macOS Catalina?

Da kan du bli stilt overfor valget om å oppgradere til en tilleggsoppdatering til macOS 10.15.4. Du bør kanskje avvente, for det rapporteres om en lang rekke feil tilsynelatende knyttet til denne.

macOS 10.15.4 Supplemental

Catalina har ikke vært den smidigste nye macOS-versjonen for Apple. Enkelte tidlig annonserte funksjoner måtte utsettes, og de nye sikkerhetstiltakene med sandkasser for programvaren kan være slitsomme å forholde seg til.

Nå viser det seg at mange brukere opplever problemer med den siste oppgraderingen - som i seg selv er ment å rette på problemer i den forrige oppdateringen.

Helt konkret er det FaceTime-samtaler mot brukere av iOS 9.3.6 eller OS X 10.11.6 som måtte fikses, men det meldes altså fra flere hold at hele maskinen har vært satt ut av spill, enten midlertidig eller i verste fall permanent slik at den måtte re-installeres.

Det rapporteres om et helt spekter av feil, noen mer alvorlige enn andre. For noen hjalp det å trekke ut USB-tilkoblinger for å få maskinen ut av en tilsynelatende frossen tilstand, mens andre måtte sette den i Recovery Mode.

Så det kan være lurt å vurdere om denne oppgraderingen kan utsettes om du ikke opplever problemer med oppsettet, og kanskje avvente at Apple lager en helt ny v10.15.5 som fikser det hele.

Via Golem.de og Techworm